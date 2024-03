SIG:AR:TYR zeigen uns die Sterne

Die aus Ontario (Kanada) stammende Band SIG:AR:TYR veröffentlicht mit "Citadel Of Stars" am 31.05.2024 ein neues Album via Hammerheart Records. Um den Appetit der Fans anzuregen, schickt SIG:AR:TYR mit der Single 'Ascending The Stellar Throne' bereits einen ordentlichen Happen ins Rennen, der Lust auf mehr Musik im Stil von BATHORY, PRIMORDIAL oder (gemäßigteren) EMPEROR macht.

