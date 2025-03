SHORES OF NULL: Livealbum im Mai

Die italienische Metalgruppe SHORES OF NULL kündigt für den 9. Mai ihr Livealbum "Beauty Over Europe" an. Als erster Liveclip ging heute ein Mitschnitt von 'Quiescent' aus München online.







https://www.youtube.com/watch?v=DOk616SWofA

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: shores of null beauty over europe quiescent