SATANINCHEN: neues Video!

Das humorige Black-Metal-Projekt SATANINCHEN wartet mit einem neuen Video auf. Das letztjährig erschienene Album "Yeah Evil" gibt's bisher lediglich als CD, als Stream und Download wird die Musik erst ab 2024 angeboten, ein bewusstes Statement. Wer also die Scheibe noch nicht sein Eigen nennt, der hat nun Grund zum Jubeln. Denn zum Song '(Männerschnupfen) Das große Leiden' wurde ein Video produziert und nun veröffentlicht. Mit dabei ist Jan Lubitzki von DEPRESSIVE AGE. Das Video-Material wurde dabei übrigens mit einem Handy im Wohnzimmer aufgenommen, bevor alles dann in einer aufwändigen Post-Produktion in komplexere 3D-Welten gebaut wurde. Und zu sehen und zu hören gibt's das Ganze bei YouTube. Oder direkt hier:

Wer auf den Geschmack gekommen ist, der kann sich exklusiv im theArter mit der Musik und Fanartikeln eindecken. Mir war der Song allerdings viel zu böse. Ich lege jetzt lieber DEPRESSIVE AGE auf, um auf andere Gedanken zu kommen.

