SANDVEISS: Video zum neuen Album

Am 11. Oktober soll das Album "Standing In The Fire" der kanadischen Heavy-Rock-Band SANDVEISS auf den Markt kommen. Heute wurde das Video des Titelstücks veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=OVTCkr_sGlo

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: sandveiss standing in the fire