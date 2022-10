RUINTHRONE: Neues Video

Heute wurde der Videoclip zu 'Earendil' der Power-Metal-Band RUINTHRONE aus Italien veröffentlicht. Das Lied ist eine digitale Vorabauskopplung aus dem Album "The Unconscious Mind Of Arda", das vom Werk des Schriftstellers J.R.R. Tolkien beeinflußt ist und am 23. Januar 2023 auf den Markt kommen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: ruinthrone the unconscious mind of arda earendil tolkien