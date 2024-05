RHAPSODY OF FIRE neues Vedeo zum Album-Release

Zum heutigen Album-Release von "Challenge The Wind" präsentiert RHAPSODY OF FIRE mit 'Mastered By The Dark' ein weiteres Lyrik-Video.



https://www.youtube.com/watch?v=iZIaaBrW3UE

