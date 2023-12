RELOAD-FESTIVAL: Nächsten Bands für 2024

Okay, das wird fett! Mit KORN und BLIND GUARDIAN haben die Veranstalter des Reload-Festivals die nächsten Headliner ihrer nächstjährigen Ausgabe bekanntgegeben.

Neu mit im Gepäck sind auch neben ZEAL & ARDOR und DRAGONFORCE, auf die sich der Verfasser dieser Zeilen immens freut, auch folgende Größen:

MILLENCOLIN, SPIRITBOX, WHITECHAPEL, MADBALL, EMMURE, ANY GIVEN DAY, AFTER THE BURIAL, MUSHROOMHEAD, DEAD POET SOCIETY, GREEN LUNG, BOKASSA, HEAVYSAURUS, THE GEMS, VUKOVI, THROWN, THE BUTCHER SISTERS, GUTALAX und IRON WALRUS.

Das Festival findet vom 15.08. bis zum 17.08. in Sulingen statt.

Der Vorverkauf für das Reload Festival 2024 läuft auf Hochtouren. Wer sich noch Tickets zum aktuellen Preis von 159 € sichern möchte, hat dazu bis einschließlich 7. Januar 2024 Zeit.

Am 8. Januar um 9 Uhr startet die nächste Preisstufe, in der Kombitickets für 179 € erworben werden können. Exklusive Tickets sind über den festivaleigenen Shop auf der Homepage erhältlich.

Weitere Informationen zum Reload Festival 2024, den auftretenden Bands und dem exklusiven

Ticketverkauf finden Sie auf der offiziellen Festivalhomepage.