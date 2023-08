RELOAD-FESTIVAL: Erste Bands für 2024

Nach dem Festival ist vor dem Festival! Schon am vergangenen Samstag, während das Reload-Festival noch in vollen Zügen war, haben die Veranstalter schon das Datum und die ersten Bands für die 2024er Ausgabe bekannt gegeben.

Macht euch vom 15.08. bis 17.08. bereit für:

AMON AMARTH

BEHEMOTH

HATEBREED

MOTIONLESS IN WHITE

CLUTCH

LIONHEART

PARADISE LOST

KNORKATOR

EMIL BULLS

NEAERA

THE BLACK DAHLIA MURDER

SOIL

WALLS OF JERICHO

FIDDLER'S GREEN

PALEFACE SWISS

CRO-MAGS

und FUTURE PALACE