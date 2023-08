REBAELLIUN und die Häresie

REBAELLIUN - die Urgesteine des brasilianischen Death Metals - veröffentlichten heute den ersten Song des kommenden Albums "Under The Sign Of Rebellion", der den Namen 'In Heresy We Trust' trägt. Der Langspieler wird am 22. September über Agonia Records das Licht der Welt erblicken.

Für die Single wurde ein Lyric-Video veröffentlicht:

