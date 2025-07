RE-BURIED holt zum zweiten Schlag aus

Die US-amerikanischen Death-Metaller RE-BURIED melden sich mit einem neuen Studioalbum zurück: "Flesh Mourning", der Nachfolger ihres 2023 erschienenen Debüts "Repulsive Nature", erscheint am 18. Juli 2025 via Translation Loss Records.



Fans dürfen sich erneut auf kompromisslosen, finster brodelnden Old-School-Death-Metal freuen. Als ersten Vorgeschmack hat die Band bereits den Song 'Chainsaw Ritual' veröffentlicht – ein wuchtiger, blutgetränkter Opener, der die Marschrichtung des kommenden Albums unmissverständlich vorgibt. Das zugehörige Video ist auf YouTube zu sehen.







"Flesh Mourning" Trackliste:





01-Obitual Illusion

02-Jagged Psyche

03-Rotted Back to Life

04-Chainsaw Ritual

05-Flesh Mourning

06-Pestilence Fog

07-Putridity in Existence

08-Cold Blood



Chainsaw Ritual







https://www.youtube.com/watch?v=V-gVBOumSYI

