RAGE BEHIND - Auge um Auge

Seit heute ist das Debüt-Album "Eminence Or Disgrace" der fränzösischen Groove-/Nu-Metal-Thrash Band RAGE BEHIND über Atomic Fire Records erhältlich. Passend zum Release gibt es das Video zu 'Eye For An Eye'.

"Eminence Or Disgrace" - Trackliste:

01. Eminence Or Disgrace

02. Eye For An Eye

03. Genesis

04. Season Of Blood

05. Through Wrath

06. Dictated Freedom

07. The Blind

08. Hourglass And Revenge

09. Don't Break

10. Worldwide Hostility

Bonustracks (nur Digipak!)

11. The Reign

12. The Hands Of Revenge



Eye For An Eye







https://www.youtube.com/watch?v=57Wcgx-uV44