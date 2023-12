POWERMETAL.de und Party.San

Zur dunklen Jahreszeit zimmern wir euch unser neuestes Video in den Adventskalender: Das Party.San Metal Open Air 2023 – präsentiert von POWERMETAL.de.



Während HYPOCRISY schwedische Death-Hymnen serviert und die Kanadier KATAKLYSM alles abreißen, locken uns die Berliner POSTMORTEM an den legendären "Brutz & Brakel"-Stand. Oben drauf gibt’s unsere Autogrammstunden mit den Zeltbühnen-Bands.



Party.San 2023 - Der Film von POWERMETAL.de







https://www.youtube.com/watch?v=rz3SylgT6ew

