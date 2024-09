POWERMETAL.de präsentiert: WITHERFALL

Wir freuen uns sehr, die kommende Tour der US-Metal-Senkrechtstarter WITHERFALL präsentieren zu dürfen. Die Band um Ausnahmesänger Joseph Michael with mit MYSTERY BLUE als Support im November durch deutsche Lande ziehen um ihr viertes Album "Sounds Of The Forgotten" live vorzustellen. Freunde von anspruchsvollem US Metal sollten sich diesen Leckerbissen nicht entgehen lassen.

05.11.2024 Athen / Piraeus Club Academy (ohne Mystery Blue)07.11. 2024 Diest / Hell08.11.2024 Bochum / Trompete09.11.2024 Kassel / Goldgrube10.11.2024 Frankfurt / Nachtleben14.11.2024 Osnabrück / Bastard Club15.11.2024 Hamburg / Bambi Galore16.11.2024 Arnheim / Willemeen (+ Signum Regis)17.11.2024 Zoetermeer / De Boerderij (+Signum Regis)