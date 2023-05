PLAINRIDE: Video zu 'Fire In The Sky'

Zur Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Albums "Plainride" am 28. April 2023 via Ripple Music, gibt es das Musikvideo zum Opener 'Fire In The Sky'. Zur Zeit sind die Herren auf Tour mit CORROSION OF CONFORMITY und dabei auch für vier Konzerte in Deutschland unterwegs:



11.05.23 · DE · Köln · Luxor

13.05.23 · DE · Aschaffenburg · ColosSaal

16.05.23 · DE · München · Backstage

20.05.23 · DE · Berlin · Desertfest



Fire In The Sky







https://www.youtube.com/watch?v=CzU1OpBQsFc

