PHANTOM CORPORATION auf Tour mit KNIFE

Vor gut einem Jahr veröffentlichte PHANTOM CORPORATION ihr Album "Fallout". Nun hat die Band mit dem Songwriting für den Nachfolger begonnen.

Bis dahin wird aber "Fallout" noch ausgiebig betourt, unter anderem auf der "DEUTSCHLAND INTO DUST"-Tour mit KNIFE im Oktober und anderen Shows, hier eine Übersicht:



PHANTOM CORPORATION – Live 2024:



FR 05.07.2024 (NL) Emmen – Pitfest

FR 02.08.2024 (DE) Oldenburg – MTS (HELLRIPPER)

SA 03.08.2024 (DE) Dresden – Chemiefabrik (HELLRIPPER & CLOAK)

SO 04.08.2024 (DE) Kassel – Goldgrube (HELLRIPPER & CLOAK)

FR 27.09.2024 (DE) Münster – Sputnik Café (CRYPTS & PERISH)

SA 28.09.2024 (DE) Hinte – Coast Rock Festival



DI 15.10.2024 (DE) Freiburg – CRASH (KNIFE)

MI 16.10.2024 (DE) Köln – Club Volta (KNIFE)

DO 17.10.2024 (DE) Stuttgart – Schwarzer Keiler (KNIFE)

FR 18.10.2024 (DE) Essen – Don't Panic (KNIFE & CATBREATH)

SA 19.10.2024 (DE) Hamburg – Bambi Galore (KNIFE & CATBREATH)

SO 20.10.2024 (DE) Osnabrück – Bastard Club (Matinée) (KNIFE & CATBREATH)