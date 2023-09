PAIN: neues Video

Bevor es nächsten Monat gemeinsam mit ENSIFERUM, ELEINE und RYUJIN auf die große "I Am-Tour" geht, überrascht uns PAIN mit einem neuen Song: ''Revolution'.



Außerdem hat PAIN den Auftritt in Wacken 2024 bestätigt.



Revolution







https://www.youtube.com/watch?v=vLlon6w-mcw



Zur Erinerung hier noch einmal die Tourdaten der "I Am-Tour":



05.10. DE Köln - Essigfabrik

06.10. NL Drachten - Iduna

07.10. NL Hengelo - Metropool

08.10. BE Antwerpen - Kavka Zappa

10.10. UK Glasgow - Ivory Blacks

11.10. UK Manchester - Rebellion

12.10. UK Birmingham - The Asylum

13.10. UK London - O2 Academy Islington

14.10. NL Amstelveen - P60

15.10. FR Paris - La Machine du Moulin Rouge

16.10. FR Nantes - Le Ferraileur

18.10. PT Porto - Hard Club

19.10. PT Lissabon - RCA Lisbon

20.10. ES Madrid - Chango Club

21.10. ES Pamplona - Sala Totem Aretoa

22.10. FR Lyon - La Rayonne

24.10. SI Ljbljana - Cvetlicarna

25.10. IT Trezzo sull'Adda - Live Music Club

26.10. HR Zagreb - Klub Mocvara

27.10. RO Bucharest - Quantic Club

28.10. RO Cluj-Napoca - Form Space

31.10. BG Sofia - Club Mixtape 5

01.11. HU Budapest - Dürer Kert

02.11. PL Krakow - Kamienna12

03.11. AT Vienna - Szene

04.11. DE München - Backstage

05.11. CZ Zlin - Masters of Rock Cafewacken 2024, i am tour 2024

07.11. DE Nürnberg - Hirsch

08.11. DE Frankfurt - Batschkapp

09.11. DE Leipzig - Hellraiser

10.11. DE Hamburg - Gruenspan

11.11. DE Berlin - Columbia Theater

12.11. DE Stuttgart - Im Wizemann

(Photo Credit: Alibi Assylkhanov)