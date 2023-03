OSI AND THE JUPITER: Neues Album im Anmarsch

Am 21.04.2023 erscheint über Eisenwald das nächste Album des amerikanischen, atmosphärischen Folk-Projektes. Dieses trägt den Titel "Cedar And Sage: Riders Of The Gallows Vol. 1" und hat elf Tracks im Gepäck. Vier davon sind unter Mitwirkung von NEMUER, TITHE, AERIAL RUIN und WOLCENSMEN entstanden. Durch 'Hollowed', zu dem Erik Moggridge Gastlyrics und -stimme beisteuerte, kann man einen ersten Eindruck vom Album gewinnen. Themen des Albums sind erneut Leben, Tod, Wiedergeburt und insbesondere das Prinzip, dass man der Natur mindestens in gleichem Maße zurückgeben sollte, was ihr entnommen wird.

Das Projekt kommt ferner diesen Frühling auf Europa-Tour:

13.04.2023 Stavanger (NO), Folken Utsolgt

14.04.2023 Oslo (NO), BLÅ

15.04.2023 Stockholm (SE), Bar Brooklyn

16.04.2023 Kopenhagen (DK), Stengade

17.04.2023 Berlin, Marie-Antoinette

18.04.2023 Münster, Triptychon

20.04.2023 Tilburg (NL), Roadburn Festival

21.04.2023 Gotha, Fundament

22.04.2023 Salzburg (AT), Rockhouse

23.04.2023 Liestal (CH), A.Way