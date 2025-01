OPIA an der Tür des Todes

Im Schnittbereich zwischen Doom, Death und Gothic operiert OPIA, eine Band, die aus Großbritannien und Spanien stammt. An einem noch nicht näher spezifizierten Tag im "Frühjahr" soll das Debütalbum "I Welcome Thee, Eternal Sleep" erscheinen. Hier ist das erste Video zu dem Song 'On Death's Door':

Wer sagt, das muss ich unbedingt haben, möchte es aber nicht vergessen, der klickt hier und bestellt vor.

