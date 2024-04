Neuigkeiten zum Folkfield Festival 2024

Wegen der Krebserkrankung von SCHANDMAUL Sänger Thomas Lindner musste das Folkfield Festival ja auf 2024 verschoben werden. Nach mehreren anstrengenden Operationen, Chemo.- u. Bestrahlungstherapien, kehrt Thomas Lindner endlich zurück zu seiner Band. Sein Wille und seine Begeisterung sind groß und die Band freut sich irrsinnig auf ihren Kapitän, der zurück an Bord kommt. Willkommen zurück, Thomas!



Aber die Behandlung hat Spuren hinterlassen und so sehr sich die Band mit Thomas auf die Bühne freut, wird es gesanglich für dieses Jahr kräftemässig noch nicht ganz ausreichen. Darum hat SCHANDMAUL für die Termine 2024 alte Weggefährten angeheuert, die Thomas gesanglich unterstützen werden.



Freuen kann man sich auf Georgij Makazaria (ehemals RUSSKAJA) und auf Marco Klingel, der seit vielen Jahren der Vocal-Coach von Thomas bei den Musikproduktionen und seither ein guter Freund der Band ist. Georgij wird Thomas und die Band beim Folkfield Festival unterstützen und es wird noch mehrere Special Guests geben.



Das Folkfield Festival 2024 findet am 13. und 14.09.2024 in Gelsenkirchen / im Amphitheater statt.



Hier das Line-up vom 13.9.24:



16:30-17:15 - LETZTE INSTANZ

17:45-18:35 - FIDDLER'S GREEN

19:15-20:15 - SUBWAY TO SALLY

21:00-22:45 - SCHANDMAUL



Hier das Line-up vom 14.9.24:



13:55-14:40 - RAUHBEIN

15:10-15:55 - TANZWUT

16:30-07:15 - O'REILLY'S AND THE PADDYHATS

17:50-18:40 - DARTAGNAN

19:15-20:15 - VERSENGOLD

21:00-22:45 - SCHANDMAUL

Quelle: Another Dimension / Band Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: folkfield festival 2024 gelsenkirchen amphitheater schandmaul