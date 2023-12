Neuigkeiten von RIOT V

Am 16. Februar 2024 gibt es via Atomic Fire Records das neue Album "Mean Streets" von RIOT V auf die Ohren. Diese können schon einmal mit der ersten Auskopplung 'High Noon' einen Eindruck gewinnen.



"Mean Streets" - Trackliste:



01. Hail To The Warriors

02. Feel The Fire

03. Love Beyond The Grave

04. High Noon

05. Before This Time

06. Higher

07. Mean Streets

08. Open Road

09. Mortal Eyes

10. Lost Dreams

11. Lean Into It

12. No More



High Noon







https://www.youtube.com/watch?v=CRtr9BvWdRA

