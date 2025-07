Neuigkeiten von MAD DOGS

Am 5. September 2025 erscheint via Go Down Records das neue Album "The Future Is Now" der MAD DOGS. Mit dem Titeltrack gibt die Band ihren Einstand.



Die Band sagt:

"Der Titeltrack bringt das Konzept des Albums auf den Punkt: Keine Zeit mehr zu verlieren, kein Platz mehr frei zu lassen, es ist eine Chance, warte nicht! Die Zukunft ist jetzt! Wir wollten mit dem energiegeladenen Sound der Musik die Botschaft vermitteln, das Leben in vollen Zügen zu genießen, ohne etwas zu bereuen. Sie ist sowohl prägnant als auch melodisch und verbindet den wilden Geist des skandinavischen High-Energy-Rock 'n' Roll mit der rauen Kante australischer Proto-Punk-Progressionen. Lasst eure Leidenschaften entflammen und lasst sie niemals verblassen!"



"The Future Is Now" Trackliste:



01. The Future Is Now

02. Go Ahead (Don’t Give Up)

03. It’s Not Late Tonight

04. Stoker

05. Black Sheep

06. No Way To Come Back

07. Don’t Bend Over

08. Nothing To Lose

09. Be Your Number

10. No More Lies

11. Switch Up My Time



https://www.youtube.com/watch?v=L_UDfP2hIqY

Quelle: Dominik / All Noir Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: mad dogs the future is now