Neuigkeiten von CLAWFINGER

Die Punk-Rapper CLAWFINGER melden sich mit 'Scum' eindrucksvoll zurück.



Sänger Zak Tell:

" 'Scum' ist ein roher, lauter und brutal ehrlicher Punk-Rap-Track, der voll auf die Zwölf geht. Er richtet sich gegen Typen, die egoistisch, sexistisch und selbstverliebt sind – und trotzdem nicht aufhören zu reden. Mit messerscharfem Text und einem Beat wie ein Schlag ins Gesicht sagt 'Scum' genau das, was wir alle über diesen einen Typen denken, der einfach verschwinden sollte. Der Song ist immens wütend und düster. Wenn du jemals jemandem ins Gesicht spucken wolltest, dir entweder der nötige Mut und die Kraft oder aber die gesellschaftliche Erlaubnis fehlte, dann ist dieser Track für dich."



Die Band bringt es selbst am besten auf den Punkt:

"Da sind wir also. Immer noch da. Immer noch laut. Immer noch so albern wie früher. Eine Gruppe gut abgehangener Typen mit Gitarren und einer großen Liebe für alle, die immer noch zu unseren Konzerten kommen, mitsingen und sich mit uns die Seele aus dem Leib schreien. Wir danken euch allen aus tiefstem Herzen. Jetzt checkt unsere kommenden Livetermine, denn wir gehen wieder auf Tour. Und ihr seid natürlich dabei!"



Scum







https://www.youtube.com/watch?v=pvldqggx9AU



CLAWFINGER live:



02.07.2025 DE Ballenstedt - Rockharz Open Air *AUSVERKAUFT*

04.07.2025 DE Irslingen - Wolfweez Festival

05.07.2025 CZ Velké Meziříčí - Fajtfest

19.07.2025 DE Niedergörsdorf - Motorcycle Jamboree

31.07.2025 DE Wacken - Wacken Open Air *AUSVERKAUFT*

08.08.2025 PL Danzig - Rockowizna Festival

22.08.2025 PL Posen - Rockowizna Festival

23.08.2025 DK Morud (Fyn) - Mejerhell

29.08.2025 PL Krakau - Rockowizna Festival

30.08.2025 HU Alsóörs - Tábor Fesztivál

06.09.2025 DE St. Goarshausen - 30 Jahre IN EXTREMO

13.09.2025 BG Plowdiw - Rebel Rebel Festival

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: clawfinger scum