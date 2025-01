Neues Video von LANDMVRKS

Eine neue Welle Metalcore kommt aus Frankreich mit den Jungs von LANDMVRKS, welche jetzt eine neues Video auf Youtube online gestellt haben. Der Song 'A Line In The Dust' ist eine Singleauskopplung des für den 25.04.2025 angekündigten Albums "The Darkest Place I’ve Ever Been", welches via Arsing Empire herausgebracht wird.

Dieses kann aktuell über verschiedene Vertriebswege vorbestellt werden, eine Liste mit allen links dazu gibt es auf der Homepage von Arsing Empire.

"The Darkest Place I’ve Ever Been"

1 The Darkest Place I’ve Ever Been

2 Creature

3 A Line In The Dust

4 Blood Red

5 Sulfur

6 Sombre 16

7 The Great Unknown

8 La valse du Temps

9 Deep Inferno

10 Requiem

11 Funeral

LANDMVRKS - A Line In The Dust ft. Mat Welsh from While She Sleeps (OFFICIAL VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=VwEJvGm9e70

Quelle: LANDMVRKS Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: landmvrks the darkest place ive ever been a line in the dust