Neues Livealbum von CRAVING

Das Epic Metal-Trio CRAVING kündigt das allererste Livealbum "Calling The Sirens Of The Old Fortress (Live in Oldenburg)“ an, welches am 31. Mai 2025 exklusiv auf LP über Kernkraftritter Records erscheinen wird. Hier gibt es den Videoclip zur ersten Single 'Penelope's Prayer':

Penelope's Prayer

https://www.youtube.com/watch?v=2zLsBQSdvnE