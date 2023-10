Neues Lineup für die FEUERSCHWANZ-Fegefeuer-Tour 2024!

FEUERSCHWANZ begrüßt die Power Metal-Durchstarter von DOMINUM neben ORDEN OGAN als Support für ihre Fegefeuer-Tour im kommenden Jahr. Damit ersetzt die aufstrebende Band ANGUS McSIX. Trotz abgesagter Shows gibt es freudige Nachrichten in Form von Familienzuwachs zu vermelden.



Statement ANGUS MCSIX:

"Mit Freude kann ich verkünden, dass sich in meiner Familie kürzlich Nachwuchs für nächstes Frühjahr angekündigt hat! Es ist eine Herausforderung mit großer Verantwortung, die ich ernst nehme, gleichzeitig freue ich mich schon sehr auf dieses neue Leben. Dies führt leider dazu, dass Angus McSix die schon länger geplante Tour mit Feuerschwanz und Orden Ogan nicht spielen kann. Ich bin dankbar, dass mich meine Band in dieser Entscheidung unterstützt und danke den anderen Bands für ihr Verständnis. Es tut mir sehr leid für alle Angus McSix-Fans, die sich auf diese Tour gefreut haben, jedoch bin ich überzeugt, dass ihr trotzdem eine super Party haben werdet! P.S. Und als kleinen Hinweis: Ich werde das Kind nicht Angus McSeven nennen."



FEUERSCHWANZ Fegefeuer-Tour 2024

Support: ORDEN OGAN und DOMINUM



11.04.24 DE - Hamburg / Große Freiheit 36

12.04.24 DE - Berlin / Huxleys

13.04.24 DE - Dresden / Alter Schlachthof

18.04.24 DE - Saarbrücken / Garage

19.04.24 DE - Erfurt / Club Central

20.04.24 DE - München / Backstage – SOLD OUT!

21.04.24 DE - München / Backstage

26.04.24 DE - Hannover / Capitol

27.04.24 DE - Osnabrück / Hyde Park

01.05.24 DE - Nürnberg / Löwensaal

02.05.24 DE - Stuttgart / LKA Longhorn

03.05.24 DE - Wiesbaden / Schlachthof

04.05.24 DE - Köln / Palladium

06.12.24 AT - Wien / Arena

