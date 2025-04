Neues Album von HATE

Die polnischen Blackened-Death-Metaller HATE werden am 02.05.2025, via Metal Blade Records, ein neues Album ver÷ffentlichen.

"Bellum Regiis" kommt mit neun Songs daher und ist das dreizehnte Studioalbum.



"Bellum Regiis" Trackliste:





01-Bellum Regiis

02-Iphigenia

03-The Vanguard

04-A Ghost of Lost Delight

05-Rite of Triglav

06-Perun Rising

07-Alfa Inferi Goddess of War

08-Prophet of Arkhen

09-Ageless Harp of Devilry



