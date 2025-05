Neues Album von CRUST

Aus den finsteren Tiefen des Black/Death Metal Underground, kommt mit "Where Light Fears to Descend" das nächste dunkle Werk von CRUST. Die neue LP ist der Nachfolger von "Dissolution" (2023) und wurde am 23.05.205 via Moribund Records veröffentlicht. Mit 'Lightgiver' gibt es auf YouTube auch ein Video aus der neuen Scheibe.





"Where Light Fears to Descend" Trackliste:





01-Soul-Grinding Abyss

02-Premeditation Of Evils

03-Coffin Sodomy

04-Crimen Contra Humanitatem

05-Your Sweet Smell And Bitter Taste

06-Lightgiver

07-Apokatastasis Panton

08-Agony In Blood

09-Frozen Tomb





CRUST "Lightgiver" Official Music Video







https://www.youtube.com/watch?v=KFxLDvrW5Gs

Quelle: CRUST Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: crust lightgiver where light fears to descend