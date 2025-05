Neue Live-EP von BRUCE SPRINGSTEEN

BRUCE SPRINGSTEEN hat seine "The Land Of Hope & Dreams Tour" Europa-Tour bereits gestartet und hat parallel dazu seine neue Live-EP mit Ausschnitten des Tourauftaktes veröffentlicht.

Neben dem Titeltrack beinhaltet die EP zudem die Songs 'Long Walk Home', 'My City Of Ruins' und eine Coverversion von Bob Dylans 'Chimes Of Freedom'.

Land Of Hope And Dreams

https://www.youtube.com/watch?v=e2u8AarmUP4