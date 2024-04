Nächster Vorgeschmack von

'Residue' heißt der neue Song, den Kerry King seinen Fans als Vorgeschmack auf das am 17. Mai erscheinende Album "From Hell I Rise" gibt. Über Reigning Phoenix Music wird es das Solo-Debüt des SLAYER-Gitarristen in verschiedenen Versionen geben.

