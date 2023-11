NOTURNALL mit neuer Musik

Aktuell mit PAUL DI'ANNO auf Tour, stellen die Jungs von NOTURNALL aus Brasilien ihr brandneues Album vor und feiern dessen weltweite VÖ mit einer toll gefilmten Videosingle.

Viel Spaß mit 'Shallow Grave'

Anbei die Trackliste von "Cosmic Redemption", das am 24. November erscheint:



01. Try Harder

02. Reset the Game

03. Lie to You

04. Shallow Grave

05. Shadows (Walking Through) (feat. Orchestra by Michael Romeo)

06. Cosmic Redemption

07. Scream! For!! Me!!! (feat. Mike Portnoy)

08. O Tempo Não Para (feat. Ney Matogrosso)

09. Take Control (feat. David Ellefson)

10. The Great Filter

11. Never Again (Bonus Track)

12. Hey! (Live Bonus Track feat. James LaBrie)*

13. Scream! For!! Me!!! (Live Bonus Track feat. Mike Portnoy)*