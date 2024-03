NICK CAVE & THE BAD SEEDS: Tour und neues Album angekündigt

Am 30.08.2024 wird das achtzehnte Album NICK CAVE & THE BAD SEEDS erscheinen. Es trägt den Namen "Wild God". Um das Album den Fans zu präsentieren, hat die Band nun eine ausgedehnte Stadientour für den Herbst 2024 angekündigt. Der Tourauftakt wird dabei in Oberhausen sein.



In Deutschland sind die Musiker zu folgenden Terminen zu erleben:

Die Supportbands stehen ebenfalls schon fest:

DRY CLEANING * und THE MURDER CAPITAL +



Dies sind die kompletten Daten der Tour:

24.09.2024 – Oberhausen, Germany – Rudolf Weber-ARENA

26.09.2024 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

29.10.2024 - Berlin, Germany – Uber Arena

02.10.2024 – Oslo, Norway, Oslo – Spektrum

03.10.2024 - Stockholm, Sweden – Hovet

05.10.2024 – Copenhagen, Denmark – Royal Arena

08.10.2024 – Hamburg, Germany – Barclays Arena

10.10.2024 – Lodz, Poland – Atlas Arena

11.10.2024 – Krakow, Poland – TAURON Arena

13.10.2024 – Budapest, Hungary – Papp László Sportaréna

15.10.2024 -Zagreb, Croatia – Arena Zagreb

17.10.2024 – Prague, Czechia – O2 arena

18.10.2024 – Munich, Germany – Olympiahalle

20.10.2024 – Milan, Italy – Milan Forum

22.10.2024 – Zurich, Switzerland – Hallenstadion

24.10.2024 – Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi

25.10.2024 – Madrid, Spain – WiZinkCenter

27.10.2024 – Lisbon, Portugal – MEO Arena

30.10.2024 – Antwerp, Belgium – Sportpaleis

02.11.2024 – Leeds, UK – first direct arena

03.11.2024 – Glasgow, UK – OVO Hydro

05.11.2024 – Manchester, UK – AO Arena

06.11.2024 – Cardiff, UK – Utilita Arena

08.11.2024 – London, UK – The O2

12.11.2024 – Dublin, Ireland – 3Arena

15.11.2024 – Birmingham, UK – Resorts World Arena

17.11.2024 – Paris, France – Accor Arena



Für die Deutschlandkonzerte startet der Vorverkauf am 21.03.2024 ab 10:00 Uhr bei Eventim.

