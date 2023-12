NANOWAR OF STEEL auf Tour

Wir wünschen viel Vergnügen, wenn die Italiener von NANOWAR OF STEEL im kommenden Frühling die Republik unsicher machen.

Anbei die Dates der "We Are Getting Old Don't Miss This Tour"-Tour:

17.04.24 DE Stuttgart / Im Wizemann

18.04.24 DE Jena / F-Haus

19.04.24 DE Lindau / Club Vaudeville

20.04.24 DE Leipzig / Hellraiser

21.04.24 DE Osnabrück / Bastard Club

22.04.24 DE Nuremberg / Hirsch

23.04.24 DE Berlin / Frannz

27.04.24 AT Vienna / Szene

28.04.24 AT Salzburg / Rockhouse