MY DYING BRIDE mit neuem Video

Am 19. April 2024 erscheint über Nuclear Blast das neue Album "A Mortal Binding" von MY DYING BRIDE. Mit 'The 2nd Of Three Bells' gibt es die nächste Auskopplung daraus.



https://www.youtube.com/watch?v=vx90QJQ9Jow

