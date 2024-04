MOON SHOT: Video zum Album-Release

Pünktlich zum heutigen Release ihres neuen Albums "The Power" zeigt MOON SHOT mit 'Arms Around Me' ein neues Video.

Lest auch das interessante Interview, das Kollege Marcel Rapp mit Jussi und Ville geführt hat.



Arms Around Me







https://www.youtube.com/watch?v=B6TFgBFzcuo



Die Band ist auch live unterwegs, unter anderem als Special Guest von THE NEW ROSES:



MOON SHOT Shows 2024:



11.05.2024 HELSINKI Tavastia

25.05.2024 ULVILA Automaatio Areena

21.06.2024 TAMPERE Valtteri Festival

12.07.2024 JOENSUU Ilosaarirock

02.08.2024 HELSINKI Allas Live

03.08.2024 HEINOLA Multamäkifest

10.08.2024 KÖNIGSTEIN Rock auf der Burg

11.08.2024 SIEGENBURG Doiboch Open Air

15.08.2024 DINKELSBÜHL Summer Breeze

17.08.2024 PLAIDT Pellenzer Open Air

06.09.2024 TURKU Utopia

07.09.2024 HARJAVALTA Harjavalta Live

13.09.2024 VIERSEN Rockschicht

14.09.2024 ALTENGRONAU Sinner Rock

15.09.2024 AUGSBURG Spectrum



MOON SHOT als Special Guest von THE NEW ROSES:



06.11.2024 STUTTGART, Im Wizemann

07.11.2024 BOCHUM, Zeche

08.11.2024 HANNOVER, Musikzentrum

09.11.2024 LEIPZIG, Hellraiser

14.11.2024 KÖLN, Kantine

15.11.2024 JENA, F-Haus

16.11.2024 NÜRNBERG, Hirsch

21.11.2024 PRAG, Club Storm

22.11.2024 BERLIN, Hole44

23.11.2024 HAMBURG, Fabrik

28.11.2024 WIEN, Szene

29.11.2024 WÖRGL, Komma

30.11.2024 MÜNCHEN, Backstage

14.12.2024 WIESBADEN, Schlachthof