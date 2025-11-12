MOONSHADE: Vorbote der neuen EP

Die portugiesische Death-Metal-Gruppe MOONSHADE plant für den Februar 2026 ihre Cover-EP "Angels, Blood And Enemies". Heute wurde ein Textclip zu 'Ma Meilleure Ennemie', im Original von STROMAE & POMME, veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=bl-lIFqcYoQ

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: moonshade angels blood and enemies ma meilleure ennemie stromae pomme