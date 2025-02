MESSA: Erste Tourdaten

Die neue Platte "The Spin" von MESSA erscheint am 11. April via Metal Blade Records. Die ersten Konzerttermine folgen dann bereits im Anschluss. Dabei präsentieren die Italiener das neue Album beim Roadburn-Festival in voller Länge. Bleibt zu hoffen, dass zumindest in Deutschland noch der ein oder andere Termin hinzukommt.

Hier die ersten bestätigen Termine:

15/04/2025 DE München - Feierwerk

16/04/2025 DE Köln - Gebäude

18/04/2025 NL Tilburg - Roadburn

08/05/2025 NO Oslo - DesertFest

26/06/2025 ES Vigo - Resurrection Fest

27/06/2025 ES Madrid - Nazca Live

28/06/2025 ES Barcelona - Sala Upload

29/06/2025 FR Marseille - Molotov

08/08/2024 BE Kortrijk - Alcatraz Fest