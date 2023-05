MASSACRE überrascht die Fans mit einem Livealbum!

Die Death Metal-Legenden MASSACRE huldigen ihren Fans mit dem Überraschungs-Livealbum "Submergence: Live Beyond 2019", das ab sofort digital bei Nuclear Blast Records erhältlich ist. Auf der Plate ist die komplette Performance des Debütalbums "From Beyond" zu hören, mit Kam Lee (Gesang), Rick Rozz (Gitarre), Mike Borders (Bass) und Mike Mazonetto (Schlagzeug).



"Submergence: Live Beyond 2019" kann auch auf

https://massacre.bfan.link/submergence-live-beyond-2019 gestreamt werden.