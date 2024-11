MARKO HIETALA kündigt neues Soloalbum an

Endlich ist es amtlich. Nachdem wir ja schon zwei neue Videos von MARKO HIETALA gesehen haben ('Left On Mars' und 'Frankenstein's Wife') gibt es jetzt ein drittes Video: 'Impatient Zero'.



Alle Songs stammen vom neuen Album "Roses From The Deep", das am 7. Februar 2025 via Nuclear Blast erscheinen wird.



Marko Hietala sagt über 'Impatient Zero':

"Es geht um den Kampf gegen den ständigen Angriff innerer Monster. Und die schreckliche Wahrheit, dass die Menschen in dieser Realität auch diese Monster zu sehen bekommen, anstatt ihr wahres Gesicht."



"Roses From The Deep" Trackliste:



01. Frankenstein's Wife

02. Left On Mars

03. Proud Whore

04. Two Soldiers

05. The Dragon Must Die

06. The Devil You Know

07. Rebel Of The North

08. Impatient Zero

09. Tammikuu

10. Roses From The Deep



Impatient Zero







https://www.youtube.com/watch?v=dhFug-rrSjc

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: marko hietala roses from the deep impatient zero