MAGNUM muss Tour absagen!

Leider muss MAGNUM die für 2024 angekündigte Tour absagen. Ein Statement von Tony Clarkin dazu findet ihr hier.



A message from Tony Clarkin:



"I'm afraid I have some bad news for you guys. Over the past year or so I've been bothered by increasingly bad pains in my neck and head. For a long time the docs couldn't work out why, but now they’ve found out and it's gonna mean some changes.



I have developed a rare spinal condition. It's not life-limiting, but it can be degenerative in some people, and sadly it's not curable. There are treatments that may help but we don't know how good they'll be.



With the nature of touring and the weight of electric guitars this means there's no way I would be able to play the scheduled shows in the spring. We've taken the decision to cancel the tour, rather than mess anyone around trying to postpone in the hope things might get better in the short term. Bob didn't feel itwould be right doing it with a dep at this time.



This is not gonna be the end of Magnum, but the future might have to be a bit different, so please bear with us while we try and figure out what I can and can't do moving forward.



I'm really sorry for everyone who'd already bought tickets, it goes without saying that I'm absolutely gutted that I'm not gonna be able to play for you.



Cheers and I hope I'll be able to see you all again soon.



TC"



We are obviously all extremely upset at this development, especially so close to Christmas. We can't thank you all enough for your support over the years and hope you'll stick with us through this too. We really hope you're all going to love the new album "Here Comes The Rain" out on the 12th January 2024 and this won't spoil it for you.



Bob, Rick, Lee and Dennis



Please everyone contact your ticket reseller for a refund.



We'll be back…



Eine Nachricht von Tony Clarkin:



"Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten für euch. Während des letzten Jahres oder so wurde ich von immer schlimmeren Schmerzen im Nacken und Kopf geplagt. Lange Zeit konnten die Ärzte nicht herausfinden, warum, aber jetzt haben sie es herausgefunden und es wird einige Veränderungen geben.



Ich habe ein seltenes Wirbelsäulenleiden entwickelt. Es ist nicht lebensbedrohlich, aber es kann degenerativ sein, und leider ist es nicht heilbar. Es gibt Behandlungen die helfen können, aber wir wissen nicht, wie gut sie sein werden.



Bei der Art des Tourens und dem Gewicht der E-Gitarren bedeutet das, dass ich nicht in der Lage sein werde, die geplanten Shows im Frühjahr zu spielen. Wir haben uns Wir haben uns entschieden, die Tournee abzusagen, anstatt irgendwie zu versuchen, sie zu verschieben, in der Hoffnung, dass sich die Dinge kurzfristig bessern. Bob hatte das Gefühl, dass es nicht dass es nicht richtig wäre, es zu diesem Zeitpunkt zu tun.



Das wird nicht das Ende von Magnum sein, aber die Zukunft wird vielleicht ein bisschen anders aussehen, also habt bitte etwas Geduld mit uns, während wir versuchen herauszufinden, was ich in Zukunft tun kann und was nicht.



Es tut mir wirklich leid für alle, die bereits Tickets gekauft haben, es versteht sich von selbst dass es mir sehr leid tut, dass ich nicht für euch spielen kann.



Ich hoffe, dass ich euch alle bald wiedersehen kann.



TC"



Wir sind natürlich alle sehr bestürzt über diese Entwicklung, vor allem so kurz vor Weihnachten. Wir können euch allen nicht genug für eure Unterstützung in den letzten Jahren danken und hoffen, dass ihr uns auch in dieser Situation treu bleibt. Wir hoffen wirklich, dass ihr alle das neue Album "Here Comes The Rain", das am 12. Januar 2024 erscheint, lieben werdet.



Bob, Rick, Lee und Dennis



Bitte kontaktiert alle eure Ticketverkäufer für eine Rückerstattung.



Wir kommen wieder...



Wir wünschen Tony gute Besserung und hoffen, dass sich für ihn alles zum Guten wendet.















Quelle: Band Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: magnum tourabsage 2024