MACHINE HEAD: Live-Video zu 'Arrøws In Wørds Frøm The Sky'

Von ihrem letzten Studioalbum "ěf Kingd°m And Cr°wn", das am 26. August 2022 Premiere hatte, gibt es jetzt ein Live-Video zu 'Arr°ws In W°rds Fr°m The Sky', das aus verschiedenen EindrŘcken der 2022er US- und Europa-Tour zusammengestelt wurde.



Arr°ws In W°rds Fr°m The Sky







https://www.youtube.com/watch?v=gS09eUVFHUU

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hńmmer Tags: machine head of kingdom and crown arrows in the words from the sky live