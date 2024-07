Und das ist wörtlich zu nehmen, denn die Musiker von LORD OF THE LOST haben ein neues Live-Video zu 'Herz an Herz + The Look' aus ihrem Album "Live At W:O:A" am Start.

Das Album erscheint am 02. August über Napalm Records und ihr könnt euch denken, wer bei dem Song mit am Start ist - Richtig: Blümchen.