LORD OF THE LOST auf Cover-Pfaden

LORD OF THE LOST veröffentlicht am 29. Dezember 2023 via Napalm Records mit "Weapons Of Mass Seduction" das erstes Coveralbum der Bandgeschichte. Heute enthüllt die Band den ersten Track des kommenden Coveralbums, eine Version von BILLY IDOLs 'Shock To The System'.



"Weapons Of Mass Seduction" wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein. Einige davon inklusive einer zweiten CD mit elf Coversongs, die von der Band bereits veröffentlicht oder live gespielt wurden. Das Deluxe Boxset umfasst eine dritte CD mit zehn Akustiktracks – exklusiv nur in diesem Format.



Shock To The System







https://www.youtube.com/watch?v=uAso8IelhYY



"Weapons Of Mass Seduction" Trackliste:



CD 1:



01-Shock To The System (Billy Idol Cover)

02-Unstoppable (SIA Cover)

03-Smalltown Boy (BRONSKI BEAT Cover)

04-Turbo Lover (JUDAS PRIEST Cover)

05-Hymn (ULTRAVOX Cover)

06-Give In To Me (MICHEAL JACKSON Cover)

07-River (BISHOP BRIGGS Cover)

08-Somewhere Only We Know (KEANE Cover)

09-(I Just) Died In Your Arms, feat. Anica Russo (CUTTING CERW Cover)

10-High (ZELLA DAY Cover)

11-House On A Hill (THE PRETTY RECKLESS Cover)



CD 2:



01-The Look, feat. Blümchen (ROXETTE Cover)

02-Ordinary Town (CELEBRATE THE NUN Cover)

03-Cha Cha Cha (KÄÄRIJÄ Cover)

04-Judas (LADY GAGA Cover)

05-Children Of The Damned (IRON MAIDEN Cover)

06-Wig In A Box (HEDWIG AND THE ANGRY INCH Cover)

07-Bad Romance (LADY GAGA Cover)

08-The Most Radical Thing To Do (THE ARK Cover)

09-This Is The Life (AMY MACDONALD Cover)

10-It's A Sin (PET SHOP BOYS Cover)

11-Ordinary World (DURAN DURAN Cover)



CD 3 - Ltd Deluxe Edition only:



01-Starman (DAVIE BOWIE Cover)

02-Girl, You'll Be A Woman Soon (NEIL DIAMOND Cover)

03-The Days Of Pearly Spencer (DAVID MCWILLIAMS Cover)

04-Hey You (PINK FLOYD Cover)

05-I Had Too Much To Dream Last Night (THE ELECTRIC PRUNES Cover)

06-Where Do You Go To My Lovely (PETER SARSTEDT Cover)

07-Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is A Season) (THE BYRDS Cover)

08-In The Year 2525 (Exordium & Terminus) (ZAGER & EVANS Cover)

09-All I Have To Do Is Dream (THE EVERLY BROTHERS Cover)

10-Perfect Day (LOU REED Cover)

