LORDI auf Tour

Die Monster sind wieder unterwegs: Im Frühling des kommenden Jahres sind LORDI und seine Monstertruppe auf der Unliving Pictour Show 2024 in folgenden Städten zu sehen:

06.04.2024 DE Villingen-Schwenningen – Neckarhalle

10.04.2024 DE Köln – Essigfabrik

11.04.2024 DE Braunschweig – Westand

12.04.2024 DE Oberhausen – Turbinenhalle

13.04.2024 DE Wilhelmshaven – Pumpwerk

17.04.2024 DE Hamburg – Gruenspan

19.04.2024 DE Stuttgart – Im Wizemann

20.04.2024 DE Markneukirchen – Musikhalle

21.04.2024 AT Wiener Neustadt – Arena Nova

25.04.2024 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

26.04.2024 DE Memmingen – Kaminwerk

27.04.2024 DE München – Backstage

28.04.2024 AT Innsbruck – Messehalle A

30.04.2024 DE Mannheim – Capitol

02.05.2024 DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

03.05.2024 DE Leipzig – Hellraiser

05.05.2024 AT Wien – Stadthalle

Quelle: Lordi Facebook Redakteur: Marcel Rapp Tags: lordi live unliving pictour show 2024