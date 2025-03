LORDI: neue Platte, neues Video und Tourdaten für Deutschland

Zum heutigen Release des neuen LORDI-Albums "Limited Deadition" via Reigning Phoenix Music (RPM), hat die Band auch direkt ein neues Video namens 'Fangoria' veröffentlicht.



Mr Lordi zu 'Fangoria':

" 'Fangoria' erhielt seinen Titel vom gleichnamigen amerikanischen Horror- und Kultfilmmagazin, das in den 80er und 90er Jahren meine Lieblingslektüre war. Monster, Gruselgeschichten, Filme, und vor allem die Artikel zum Thema "Kostümdesign und Spezialeffekte" waren das große Ding für mich. Daher schlummerte schon länger die Idee in mir, einen Song darüber zu schreiben und damit der besten Zeitschrift meiner Jugend Tribut zu zollen. 'Fangoria' hatte definitiv großen Einfluss auf das, was später zu einem weltweiten Phänomen werden sollte."



Gleichzeitig startet auch die "First Deadition"-Europatournee. Hier die deutschen Tourdaten:



"Limited Tour '25'- Second Deadition:



24.09.25 DE Hamburg - Gruenspan

26.09.25 DE Regensburg-Obertraubling - Eventhall Airport

27.09.25 DE Nürnberg - Löwensaal

28.09.25 DE Villingen-Schwenningen - Neckarhalle

30.09.25 DE München - Backstage

02.10.25 DE Leipzig - Felsenkeller

03.10.25 DE Naila - Frankenhalle

04.10.25 DE Memmingen - Kaminwerk

05.10.25 DE Oberhausen - Turbinenhalle

14.10.25 DE Mannheim - Capitol

16.10.25 DE Berlin - Columbia Theater

17.10.25 DE Wilhelmshaven - Kulturzentrum Pumpwerk

18.10.25 DE Osnabrück - Hyde Park



Fangoria







https://www.youtube.com/watch?v=cAQN1P73vlw

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: lordi limited deadition fangoria limited tour 25 second deadition deutschland tour