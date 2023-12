LAST IN TIME träumt im Mondschein

Heute ging ein animierter Clip zur neuen, digitalen Single 'Moonlight Dreamers' der italienischen Melodic-Rock-Gruppe LAST IN TIME online. Das Stück ist eine Vorabauskopplung aus dem neuen Album "Too Late", das am 12. Januar erscheinen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: last in time too late moonlight dreamers