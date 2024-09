KK'S PRIEST - der Sünder ist wieder unterwegs

Heute hat KK'S PRIEST mit 'The Sinner Rides Again' vom gleichnamigen Album (Veröffentlichung: 29. September 2024, via Napalm Records) ein neues Video veröffentlicht. Passend zum Tourauftakt in den USA letzten Samstag.



The Sinner Rides Again







https://www.youtube.com/watch?v=uR4Exl_FlzM

