KERRY KING mit einem weiteren Song

Der zweite Song aus dem kommenden Album des SLAYER-Saitenschrubbers hört auf den Namen 'Residue':

Fettes Riffing, top-Leistung von Sänger Mark Osegueda (eigentlich DEATH ANGEL) in einem ganz "heißen" Video, ich würde mal sagen: Die Vorfreude wächst. Das dazugehörige Album "From Hell I Rise" wird am 17. Mai über Reigning Phoenix das Licht der Welt erblicken.