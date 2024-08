Jason Bittner verlässt OVERKILL

Schlagzeuger Jason Bittner hat seinen Ausstieg bei den New Jersey Thrashern OVERKILL bekannt gegeben.

Der 54-jährige Musiker, der 2017 zu OVERKILL stieß und auf den letzten beiden Studioalben der Band, "The Wings Of War" von 2019 und "Scorched" von 2023, die Schlagstöcke bediente , sagte in einem Statement zu Metal Injection: "Am 1. August 2024 spielte ich auf dem Vagos Metal Fest in Portugal, und es war die letzte Show, die ich in der Band OVERKILL spielen werde. Seit einiger Zeit jongliere ich neben OVERKILL mit verschiedenen Bands, und ich wusste, dass ich irgendwann nachgeben muss, weil ich einfach nicht an drei Orten gleichzeitig sein kann. Im Laufe des letzten Jahres hat mein Zeitplan diese Grenze erreicht."

Jason Bittner hat gerade mit CATEGORY 7 ein Album veröffentlicht, welches für reichlich Furore sorgen und bei uns im aktuellen Soundcheck die Pole Position erringen konnte.

