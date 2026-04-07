JOE BONAMASSA spielt RORY GALLAGHER
07.04.2026 | 22:32
Am 19. Juni soll der Livemitschnitt "The Spirit Of Rory - Live From Cork" erscheinen, auf dem JOE BONAMASSA Musik aus dem Repertoire von RORY GALLAGHER spielt. Ein Clip mit der Darbietung von 'Walk On Hot Coals' ist bereits online.
https://www.youtube.com/watch?v=vp9cRofCP4Y
