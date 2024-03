Man kann es als METALLICA-Hommage betrachten, denn am 17. Mai erscheint die neue JASTA-Scheibe "...And Jasta For All" mit eindeutigem Titel und Artwork.

Da hat sich James Jasta von HATEBREED etwas schönes einfallen lassen, zum Song 'Assimilation Agenda' gibt es auch einen ersten Visualizer.